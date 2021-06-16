İkinci el konut satışlarında önemli artış

Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,2 artarak 59 bin 166 oldu.

Son 2 aylık konut satış istatistikleri ile birlikte yeniden yükselişe geçen gayrimenkul sektöründe asıl beklenti ise konut kredi faizlerinde yeni bir düzenleme yapılarak, artışa geçen inşaat maliyetlerine karşılık sıfır konutlara olan talebin yeniden canlandırılması ve konut satışlarında yeni bir dönemin başlaması yönünde. Konu ile ilgili açıklama yapan Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir “Nisan ve Mayıs ayı verileri gayrimenkul sektörü için oldukça önemli bir dönüm noktasıdır. Pandeminin etkileri ile birlikte tüm sektörlerde olduğu gibi gayrimenkul sektöründe de ciddi bir daralma yaşandı. Bu dönemin etkilerini azaltmak ve yeni bir ekonomik yükseliş için konut satışlarında kalıcı ve istikrarlı bir artış bekliyoruz. Mayıs 2021 verilerinde en dikkat çekici noktalarında başında ikinci el konutlara olan talep göze çarpıyor. Sıfır konutlardaki fiyat artışı gayrimenkul alıcılarını ikinci el konutlara yönlendirmiş durumda. Ancak bu durum sürdürülebilir bir durum değil. İnşaat sektörünün üretimini arttırarak yeni konutları arz etmesi ve satması gerekiyor. Bu dengeyi korumak için yapılacak en önemli girişim konut kredi faizlerinde yeni bir düzenleme yapılmasıdır” dedi.

Türkiye genelinde Mayıs ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,9 azalış göstererek 10 bin 560 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 17,8 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 2 bin 210 konut satışı ve yüzde 20,9 pay ile ilk sırada yer aldı. Son aylarda inşaat sektöründeki maliyet artışlarının konut fiyatlarına yansıması ve konut kredi faizlerindeki yüksek oranlar nedeniyle konut alıcılarının önceliği ikinci el konutlar oldu.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre sadece yüzde 8,0 artarak 18 bin 204 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı ise yüzde 30,8 oldu.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,2 artış göstererek 40 bin 962 oldu.