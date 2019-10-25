İkinci obezite okulu başlıyor

Medicana Bursa Hastanesi tarafından düzenlenen ikinci "obezite okulu" başlıyor.

Medicana, hastalara sağlıklı beslenme ve hareket alışkanlığı kazandırmak maksadıyla obezite okulu projesini hayata geçirdi. Hastane lobisine konulan basamaklarla ise, 'düz geçmek yerine burayı seç ve anında 3 kalori yak' sloganıyla vatandaşların dikkatini çekmeye çalışıldı.

Obezite okulunu her ay düzenli olarak gerçekleştireceklerini ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı, "Obezite okulunda 1 yıl boyunca genel cerrahi uzmanı, psikolog, psikiyatri uzmanı, endokrinoloji uzmanı, plastik estetik ve rekonstüriftif cerrahi uzmanı, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, tıbbi onkoloji uzmanı, sportif danışman ve diyetisyenlerin seminerleri dışında, hastaları hareket etmeye yönlendirecek sportif aktivite faaliyetleri yapılacak. Toplumun sağlığının korunması, hastalıkların önlenmesi konusunda sosyal sorumluluk bilincimizi daima taşımaktayız" dedi.