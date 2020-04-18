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İkinci sokağa çıkma cezasını yedi, tutanağı yırtıp yere attı

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaş, ikinci cezasını yiyince tutanağı yırtıp yere attı.

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaş, ikinci cezasını yiyince tutanağı yırtıp yere attı.


Bursa'da korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulamasıyla birlikte polis ekipleri denetimlerini artırdı. Bursa'nın bir çok noktasında uygulama yapan ekipler, izinsiz sokağa çıkan vatandaşlara ceza kesti. Cem A. isimli vatandaş, ticarî taksisinin içinde ekiplere yakalandı. Geçen hafta da yasağa uymadığı için ceza yediğini belirten vatandaşa 3 bin 150 lira para cezası kesildi. Cem A, ikinci defa ceza yiyince tutanağı yırtıp yere attı.


Bir başka sürücüye ise, hem sokağa çıkma yasağına uymadığı ve hem de ehliyeti yanında olmadığı için iki ayrı ceza kesildi. Bursa'da denetimler hız kesmeden devam ediyor.

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