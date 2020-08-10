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İkiye bölünen otomobilin sürücüsü ve arkadaşı hayatını kaybetti

Bursa’da kaldırıma çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü ve yanındaki arkadaşı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bursa'da kaldırıma çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü ve yanındaki arkadaşı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kaza, 3 gün önce sabah saat 04.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Bursa-İzmir yolu Paşaçiftliği Metro İstasyonu yakınlarında meydana geldi. Edilen bilgiye göre, İzmir yönüne seyir halindeki 08 DE 666 plakalı aracın sürücüsü Kaan M. (21) direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen araçta bulunan H.K. (17), B.İ. (17), B.İ. (20) ve A.K. (17) yol kenarında bulunan araziye yuvarlandı. Metrelerce savrulup sürüklenen sürücü Kaan M. ile arkadaşı Hasan K ağır yaralı olarak Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen sürücü ve arkadaşı hayatını kaybetti.

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