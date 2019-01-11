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İkiye bölünen tırdan yara almadan kurtuldu

Gemlik yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, metrelerce sürüklendikten sonra ikiye ayrılarak durabildi.


Kaza, Gemlik yolu Dürdane rampasında gerçekleşti. Bursa'ya malzeme bırakan 34 SU 0306 plakalı tırın sürücüsü Gemlik istikametine gittiği sırada yağan aşırı yağmurdan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek toprak kaldırıma çarptı. Kaldırımda metrelerce sürüklenen tırın dorsesi kupasını sıkıştırdı. Büyük hasar gören kupadan yara almadan çıkan araç sürücüsü Osman Aydın, "Yolda ilerlerken kendimi sağ şeride attım tır bir anda kaymaya başlayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Çok şükür kazayı yara almadan atlattık" dedi.

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