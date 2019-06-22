İkiz güreşçiler başpehlivanlık için kapıştı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Yalıntaş yağlı güreşlerinin finali sürpriz bir eşleşmeye sahne oldu.

Antalyalı tek yumurta ikizleri güreşçiler İsmail ve Turan Balaban, bütün rakiplerini yenerek finale kaldılar. İkiz güreşçilerin başpehlivanlık unvanı için karşı karşıya geldiği son müsabaka kıran kırana geçti. 2013 ve 2017 yılında tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan unvanını alan 'Sarı fırtına' lakaplı İsmail Balaban, iki yıl aradan sonra bu kez ikizini yenerek zafere ulaştı.

Kırkpınar hakemlerinden Hakan Oran'ın yönettiği son karşılaşmada, ünlü pehlivan İsmail Balaban, ikizi Turan Balaban'ın sırtını yere getirerek 14. Yalıntaş yağlı güreşlerinin başpehlivanı oldu. Başpehlivan İsmail Balaban'a şampiyonluk madalyasını Belediye Başkanı Mehmet Kanar verdi.