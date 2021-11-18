İklim değişikliğiyle mücadelede işbirliği

Bursa'da altyapıdan üstyapıya kadar birçok alanda projelerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, daha temiz bir çevre için tüm kurumlarla işbirliği içerisinde çalışmalarını yürütüyor. Bu kapsamda ‘Enerji Yönetimi' konusunun ele alındığı ikinci toplantı, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapıldı. Kamu, ticari ve konut yapılarının ülke enerji tüketiminin yaklaşık 3'te 1'ini oluşturduğunun anlatıldığı toplantıda, kamu binalarının enerji verimliliği bakımından büyük potansiyel taşıdığına dikkat çekildi.

İlçe belediyelerinin temsilcilerinin katıldığı toplantıda, kamuda enerji verimliliği konusunda yapılan çalışmalar ve sonraki aşamada neler yapılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Enerji verimliliği sağlanması için yasal yükümlülüklerin, Büyükşehir Belediyesi'nin enerji verimliliği konusunda yaptığı çalışmaların konuşulduğu toplantıda, ilçe belediyelerin enerji yönetim birimi organizasyonları da ele alındı. Toplantıda, enerji yönetimini olumsuz etkileyen konular ve çözüm yolları da konuşuldu. Yol haritasının belirlenmesi konusunda fikir birliğine varan yetkililer, toplantıların Büyükşehir Belediyesi'nin ‘Sıfır Atık ve Atık Yönetimi' konulu toplantısıyla devam edeceğini açıkladı.