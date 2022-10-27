İklim Diplomasisi Haftası'nda Bursa'dan ‘Verimli üret, bilinçli tüket' Çağrısı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) çatısı altında faaliyet gösteren Bursa AB Bilgi Merkezi tarafından İklim Diplomasisi Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen ‘İklim Değişikliği ile Mücadelede Enerjinin Verimli Kullanımı Semineri'nde ‘Verimli üret, bilinçli tüket' mesajı verildi.

AB Türkiye Delegasyonu'nun finansal desteği ile uygulanmakta olan, Türkiye'de AB Bilgi Merkezleri Ağı'nın desteklenmesi projesi çerçevesinde 1997 yılından bu yana BTSO bünyesinde faaliyetlerini sürdüren AB Bilgi Merkezi; Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi ile iş birliğinde ‘Temiz dünya için verimli üret, bilinçli tüket' temasıyla seminer düzenlendi. Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği seminerde; enerjinin doğru kullanımı ile birlikte çevre dostu temiz enerji kaynaklarına yönelimin artırılması konusunda önemli bilgiler paylaşıldı.

“Çevreye karşı sorumluluğumuz var”

Moderatörlüğünü DFR Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Recep Akpak'ın yaptığı seminerde sanayi ve ticari işletmelerde verimlilik konusunda konuşan BTSO Enerji Verimliliği Merkezi (EVM) yöneticisi Canpolat Çakal, “Ülkemizin cari açığının önemli bir kısmını enerji oluşturuyor. Bu açığı kapatmamız, çok kolay değil. En önemli silahımız ise enerji verimliliği. BTSO EVM olarak Yeşil Mutabakat çerçevesinde sanayide yeşil dönüşüm çalışma başlıklarımızı belirledik. Ülkemizin çıkarları, iklim değişikliği ve çevreye karşı sorumluluğumuz, ulusal ve uluslararası zorunluluklar ve işletmelerimizin karlılığının devam etmesi için sanayide verimliliği sağlamalıyız” dedi.

“Yenilenebilir enerjiden daha çok faydalanmalıyız”

Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac ise enerji verimliliği uygulamaları ve yeşil enerji tedariki ile ilgili konuşmasında, “Yenilenebilir enerji, rüzgârın esmediği, güneşin olmadığı noktalarda sistemi sekteye uğratabiliyor. Bu durumdan daha az etkilenmek için yenilenebilir enerjiye odaklanmalıyız. Bursa, önemli bir sanayi şehri olması sebebiyle enerji tüketiminde dikkat çekiyor. Enerji verimliliği hem maliyet açısından, hem de çevre hassasiyeti yönünden Bursa'da çok önemli. Ne kadar az enerjiyle ne kadar çok iş yapabilirsek verimliliğimiz o kadar artar. Dışa bağımlılığı azaltmak için yenilenebilir enerji kaynakları daha da çeşitlendirilerek ihtiyaç karşılanmalı. Kendi kendimize yetecek konuma gelmeliyiz” ifadelerini kullandı.

“Yeşil mutabakata uymalıyız”

Bursa Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nezih Kâmil Salihoğlu ise temiz üretim ve çevre odaklı teknolojiler başlıklı değerlendirmesinde “İnsan eliyle iklim değişikliklerini normal sürecin dışına çıkardık. Buna çözüm üretmek adına birçok protokol hayata geçiriyoruz. Yeşil Mutabakat da bunlardan biri. Biz de buna uymak için çalışmalarımızı hayata geçirmeye başladık. Dünyadaki ticari dengeler, ekonomik gelişmeleri yeniden düzenleyecek olan protokole ülke olarak harfiyen uymalıyız. Dünyamızı korumak durumundayız. Bizim koruyucumuz ormandan çok, okyanustaki alglerdir. Bu alg dengesini korumalıyız. Aksi takdirde içilebilir su kaynaklarında kıtlık yaşayabiliriz. Bu bakış açısından hareketle enerji verimliliği ve temiz üretimle ilgili çözüm odaklı çalışmaları hayata geçirmeliyiz.” diye konuştu.

Programa, BTSO Enerji Konseyi Başkanı Erol Dağlıoğlu'nun yanı sıra iş dünyası temsilcileri ve öğrenciler de katıldı.