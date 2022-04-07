'İklim krizi ve sağlık' kompozisyon yarışması başladı

Her yıl geleneksel olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen, 'İklim Krizi ve Sağlık' konulu kompozisyon yarışması başladı. Bursa'da 4. sınıflar arasında düzenlenecek kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilerden birinciye bisiklet, ikinciye tablet, üçüncüye saat hediye edilecek. Jüri üyeliğini, Olay Medya Genel Müdürü Mehmet Ali İnan, Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı ve Medicana Bursa Hastanesi İcra Kurulu Başkanı Dr. Engin Bozkurt yapacak.

Özel Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı, "Bu proje ile geleceğin Türkiye'sini şekillendirecek olan çocuklarımızın kompozisyon yoluyla tüm iklim değişikliğinin genç zihinlerde yansımasının izini sürmeyi hedefliyoruz. Tabi ki iklim krizi ile mücadelede yenilenebilir, temiz enerji kaynaklarına yönelik farkındalık oluşturmayı, sürdürülebilir ve iklim dostu bir kent için sanatsal duyarlılık da oluşturmak istiyoruz. Bu sebeple bu yıl yapacağımız kompozisyon yarışmamızın teması 'İklim Krizi ve Sağlık' olarak düşündük. Öğrencilerimizin, iklim Krizi ve sağlığı en güzel şekilde kompozisyonlarında yansıtacaklarını düşünüyorum" dedi.

Son başvuru tarihi 20 Nisan 2022 olarak açıklanırken, ödül töreni ise 23 Nisan'da yapılacak.