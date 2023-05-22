İklim Sözcüleri Fadıllı'nın biyoçeşitliliğini gözlemledi

Fadıllı Mahallesi'nin Uluabat Gölü kıyısında bir araya gelen Nilüfer İklim Sözcüleri, bölgenin biyoçeşitliliği ve leylek popülasyonu hakkında önemli bilgiler edindi. Çevrede gözlem yapan İklim Sözcüleri, leyleklerim yaşam alanlarını da inceleme imkânı buldu.

Nilüfer'in iklim dostu bir kent olması hedefi ve iklim kriziyle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla çocuk ve gençlerin oluşturduğu “Nilüfer İklim Sözcüleri” grubu, bu konuda farkındalığı artıracak ve toplumsal bilinci yükseltecek çalışmalarını sürdürüyor.

Daha önce Gölyazı ve Akçalar Mahallesi'nde saha çalışması yapan İklim Sözcüleri, bu defa Fadıllı Mahallesi'nde Uluabat Gölü kıyısında bir araya geldi. Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi'nin 22 Mayıs Dünya Biyoçeşitlilik Günü'nde düzenlediği etkinlikte İklim Sözcüleri, bölgenin biyoçeşitliliği, ekosistemi ve leylek popülasyonu hakkında detaylı bilgiler edindi.

22 okuldan 42 öğrencinin yer aldığı etkinlikte ilk olarak, göl kıyısında gözlem yapıldı. İklim Sözcüleri, ardından Sosyal İklim Derneği eğitmenleri eşliğinde oynadıkları “Hazine Avı” oyunuyla da öğrendiklerini pekiştirdi.

Fadıllı Mahallesi'ndeki doğal yaşam çeşitliliğinin korunması ve geliştirilmesine yönelik fikirlerini de paylaşan İklim Sözcüleri, bölgede her geçen yıl daha da artan leylek popülasyonu hakkında da şuur ve leyleklerin yaşam alanlarını gözlemleme imkânı buldu.

İklim Sözcüleri, iklim kriziyle mücadele, Nilüfer'deki ekosistem ve biyoçeşitliliğin korunması konusunda öğrendiklerini paylaşarak, toplumsal bilincin artmasında önemli bir rol üstlenmiş olacak.