İklim temalı resim yarışması sonuçlandı

Konak Kültürevi'nde yapılan ödül töreninde sergilenmeye değer görülen eserlerde izlenime sunuldu.

2022 yılını “İklim Yılı” ilan eden ve geleneksel resim yarışmasının temasını da “İklim değişikliği” olarak duyuran Nilüfer Belediyesi'nin, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte organize ettiği Ortaokullararası Resim Yarışması sonuçlandı. 17 yıldır yapılan yarışmanın sonunda sergilenmeye değer görülen resimler Konak Kültürevi'nde düzenlenen sergide izlenime sunulurken, dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Nilüfer Kaymakamı Avni Oral'ın da katıldığı ödül töreninde; milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, eğitimciler ile öğrenciler ve aileleri de hazır bulundu.

Nilüfer ilçesindeki 20 ortaokuldan 170 öğrencinin katıldığı resim yarışmasının ödül töreninde konuşan Nilüfer Kaymakamı Avni Oral, “Öğrencilerimizin temel eğitimlerinin yanında, onların sosyal, kişisel gelişimlerine yön veren, hayata hazırlanmalarına fırsat veren bu etkinlikleri çok önemsiyoruz. Bu yıl teması ‘iklim değişikliği' olarak belirlenen bu resim yarışması da onların hayal güçlerini, olaylara bakış açılarını yansıtması ve yaşadığımız dünyanın atalarımızın mirası değil gelecek nesillerin emaneti olduğunu hatırlatması bakımından son derece önemli. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ise, “İklim değişikliğinin sebep olduğu olumsuz tabloya ve bu etkileri tersine çevirebilmek adına herkesin alabileceği basit önlemler olduğuna dikkat çekmek amacıyla Nilüfer'de bu yılı ‘İklim yılı' ilan ettik. Aynı amaçla geleneksel resim yarışmamızın konusunu da ‘iklim değişikliği' olarak belirledik. Çünkü dünyadaki ekolojik dengeyi bizim neslimiz bozdu ve bunu değiştirebilecek nesil sizin nesliniz olacak. Anlam ve umut yüklü resimlerinizle bu yarışmaya katıldığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Çevre konusuna hep birlikte duyarlılık göstererek, yarınlara yaşanabilir bir dünya bırakabilmeyi diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından eserleriyle dereceye giren öğrencilere ödül ve katılım belgeleri verildi. Yarışmada; Dilek Özer Ortaokulu öğrencisi Selen Aytaç birinci, Altınşehir Ortaokulu öğrencisi Egemen Onur Unan ikinci, Zekai Gümüşdiş Ortaokulu'ndan Meryem Cemre Dilmaç üçüncü olurken, Özel Final Okulları'ndan Doğa Aykırsa, Özel Tan Okulları'ndan Ceyla Derin Güven ve Özel 3 Mart Azizoğlu Ortaokulun'dan Pelin Emlek de mansiyon ödülünün sahibi oldu.