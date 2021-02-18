İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İkram çeşmesi gönülleri ısıttı

İnegöl Belediyesi, regaib kandili münasebetiyle Uzun Sokak girişinde ‘İkram Çeşmesi’ ile 180 litre sıcak süt ikramında bulunarak vatandaşların gönüllerini ısıttı.

İnegöl Belediyesi, regaib kandili münasebetiyle Uzun Sokak girişinde ‘İkram Çeşmesi' ile 180 litre sıcak süt ikramında bulunarak vatandaşların gönüllerini ısıttı.


Regaip kandili dolayısıyla program düzenleyen İnegöl Belediyesi, ilk helva ikramı, ardından da Uzun Sokak girişinde vatandaşlara süt ikramında bulundu. Gelenek ve görenekleri yaşattıran İnegöl Belediyesi, ikram çeşmesi ile yaklaşık 180 litre süt ikram etti. Çeşmeden sıcak süt alan vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.