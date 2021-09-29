İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi'nde mezuniyet coşkusu

Görükle Kampüsü Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen törene akademisyenler ile mezun öğrenciler ve aileleri katıldı. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, pandemi sebebiyle son iki yıldır mezuniyet törenlerini yapamadıklarının altını çizdi. Dünyanın nadir rastladığı bir âfet döneminden geçildiğine işaret eden Rektör Kılavuz, “Yeni normal düzene geçilmesinin ardından öğrencilerimizin ve ailelerinin mezuniyet töreni taleplerini mümkün olduğunca yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda önceki yıl gerçekleştiremediğimiz töreni de bu tören ile birleştirdik ve 2019-2020 ile 2020-2021 Akademik Dönem içerisinde diploma almaya hak kazanan tüm öğrencilerimiz için geniş katılımlı bir tören düzenlemiş olduk. Pandemi sürecini çevrimiçi online eğitimler ve mezuniyetler yaparak tamamladık. Hepimiz için çok zor bir süreçti. Çünkü 70 bin öğrencisi olan ve her döneminde 300 bin sınav yapan bir kurumuz. Çok şükür bu yıl hemen hemen hiç sıkıntı yaşamadan dönemi geride bıraktık. Bu büyüklükte bir üniversitenin her anlamda bu süreci başarı ile tamamlaması çok önemli bir başarıdır. Artık yeni döneme bakıyoruz. İnşallah yeni dönemde yüz yüze eğitimler ve yüz yüze mezuniyetler düzenleyeceğiz” dedi.

Törende ailelere ve akademisyenler için de özel bir teşekkür konuşması gerçekleştiren Rektör Kılavuz, öğrencilere yeni hayatlarında başarı temennisinde bulundu.

İktisadî ve İdarî Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. M. Ozan Başkol da pandemi sebebiyle yaklaşık 1,5 yılı online eğitim ile geçirmek zorunda kalan, buna rağmen mezun olmaya hak kazanan öğrencileri tebrik ettiğini vurguladı. Mezunları hayatlarının yeni bir dönemine yolcu ettiklerini kaydeden Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ozan Başkol, “Bu gurur tablosunun en büyük mimarlarından biri olan akademisyenlerimizi de özellikle tebrik etmek istiyorum. Törende görev alan herkese ayrıca teşekkür ediyoruz. Kıymetli öğrencilerimiz, bundan sonraki hayatınızda ailelerinizle birlikte hepinize sağlıklı ve mutlu bir hayat diliyoruz” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının sonunda dereceye yapan öğrencilere belgeleri ve hediyeleri takdim edildi. Kep fırlatma merasimiyle birlikte tören sona erdi.