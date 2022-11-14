İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz: "Diyabetin farkında olun"

Fevzi Yavuzyılmaz, ‘Her tür diyabet için, semptomları ve risk faktörlerini bilmek, diyabeti erken teşhis etmede hayati öneme sahiptir” dedi.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, diyabet hakkında farkındalığın arttırılması ve öneminin vurgulanması amacıyla kutlanan ‘Dünya Diyabet Günü' hakkında açıklamalarda bulundu. Diyabetin kandaki şeker düzeyini dengeleyen insülin hormonunun; eksikliği veya yeterince salgılanmasına rağmen, vücutta kullanılamaması sonucu oluşan kronik metabolizma bozukluğu olduğu bilgisini veren Dr. Yavuzyılmaz, “Diyabet, Tip 1 ve Tip 2 diyabet olmak üzere iki şekilde görülebilmektedir. Tip 1 diyabet, genellikle erken yaşlarda başlar, tanıdan itibaren mutlaka insülin kullanılmasını gerektirir. Tip 2 diyabet, genellikle daha ileri yaşlarda, 35 yaş ve üzerinde başlar. Ortaya çıkışında sağlıksız yaşam biçimi davranışları ve aile öyküsünün etkili olduğu, beslenme, fiziksel aktivite ve kan şekerini düzenleyici ilaçlar ile tedavi edilebilen bir hastalıktır” ifadelerini kullandı.

Obezitenin artması ve fiziksel aktivitenin azalmasıyla birlikte özellikle çocuk ve gençlerde tip 2 diyabet görülme sıklığının hızla artmakta olduğunu ifade eden Dr. Yavuzyılmaz, “ Tip 2 diyabette belirtiler ortaya çıkmadan önce, belirtisiz seyreden ve kişiden kişiye değişen uzun bir süre geçebileceği gibi çok su içme, sık sık idrara çıkma, çok yeme, kilo kaybı, görme bulanıklığı, aşırı kaşıntı, mantar enfeksiyonu gibi belirtiler de görülebilir. ” şeklinde konuştu.

Dünyada yaklaşık 537 milyon insanın diyabet ile yaşadığının tahmin edildiğini ifade eden Dr. Yavuzyılmaz, “Diyabet, körlük, kalp damar hastalıkları, böbrek yetmezliği ve ayak-bacak kaybının en önemli nedenidir. Diyabetin etkin yönetiminde en önemli nokta; diyabetten oluşabilecek komplikasyonların taranmasıdır. Günümüzde diyabetli iki yetişkinden biri yani yüzde 44'ü tanı almamıştır. Bunların çoğunluğu da tip 2 diyabetlidir” diye konuştu.

Bu yıl diyabet ile mücadele çerçevesinde tema olarak ‘Yarını Korumak İçin Eğitim' temasının seçildiğinin bilgisini veren Dr. Yavuzyılmaz, “Diyabetle ilgili bireyler için öğrenme fırsatlarını kolaylaştırmak önemlidir. Bakanlığımız tarafından aile hekimlerine yönelik Uzaktan Sağlık Eğitimi Sistemi içinde yer alan “Aile Hekimlerine Yönelik Diyabet Yönetimi Eğitimi” bulunmaktadır. Sağlık profesyonelleri diyabeti nasıl erken teşhis edeceklerini bilmeli ve diyabetli kişilere mümkün olan en iyi tavsiye ve bakımı sağlamak için sahip oldukları kısıtlı zamanı en iyi şekilde değerlendirmelidir. ” ifadelerini kullandı.

Bursa'da sağlıklı hayat merkezlerinde diyabetli hastaların, hem diyetisyenler hem de doktorlar tarafından sıkı takibinin yapıldığını vurgulayan Dr. Yavuzyılmaz, “Sağlıklı hayat merkezlerinde bulunan diyabet eğitimi alan hemşirelerimiz de bu konuda hastalarımızın her türlü takibini sağlıyorlar. Merkezlerde bulunan diyetisyenlerimiz kişiye özel diyet listeleri hazırlarken, fizyoterapistlerimiz ise hareketli yaşamı sağlamak amacıyla kişilere özel egzersiz programları hazırlıyorlar” diye konuştu.