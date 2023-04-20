İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz'dan bayramda beslenme tavsiyeleri

Fevzi Yavuzyılmaz, Ramazan Bayramı'nda aşırı besin ve tatlı yeme eğiliminden mümkün olduğunca uzak kalınması gerektiğini belirtti.

Fevzi Yavuzyılmaz, ramazanda oruçlu geçirilen günlerden sonra bayramda besin ve tatlı tüketimi konusunda uyarılarda bulundu. Dr. Yavuzyılmaz, “Ramazan ayında günlük öğün sayısının azalması ve beslenme düzeninde meydana gelen değişiklikler nedeniyle, bayramda vatandaşlarımız öğün sayısının artmasından dolayı bazı sindirim sistemi rahatsızlıkları ile karşılaşabilirler” dedi.

Geleneksel olarak bayramda ikram edilen şeker, çikolata ve hamur işleri gibi gıdalar kan şekerini hızla yükselten, enerji içeriği yüksek gıdalar olduğunun bilgisini veren Dr. Yavuzyılmaz, “Bu gıdaları bayramda birdenbire sık tüketmek sindirim sistemi problemlerine ve kan şekerinin hızlı yükselmesine neden olarak, çeşitli rahatsızlıklara yol açabilir. Bu nedenle vatandaşlarımızın bayram ziyaretlerinde sunulan ikramlara dikkat etmeleri, aşırıya kaçmamaları, yeterli ve dengeli beslenme ilkelerini unutmamaları gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Bayram süresince çevrenin ısrarcı tutumlarına aşırı yeme eğiliminden mümkün olduğunca uzak kalınması gerektiğini belirten Dr. Yavuzyılmaz, “Özellikle bayramda tatlı tüketimi çok isteniyorsa hamurlu, şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar küçük porsiyonlar halinde tercih edilmelidir. İkramda bulunurken ise hamur işi tatlılar yerine sütlü tatlılar, taze veya kuru meyveler; şerbetler yerine taze sıkılmış meyve suyu, az şekerli limonata, ayran vb. içecekler sunulmalıdır” ifadelerini kullandı.

Bayram ve sonrasındaki günler için beslenme önerilerinde de bulunan Dr. Yavuzyılmaz sözlerini şu şekilde sürdürdü;

“Ramazan ayı boyunca su ve sıvı tüketimin azalmasından dolayı vücutta oluşabilen sıvı kaybının yerine konması için günde en az 2-2,5 litre su içilmelidir. Aynı şekilde Ramazan boyunca gece kalkıp sahur yemeği yemek, ramazandan sonra gece yeme alışkanlığı şeklinde sürdürülmemelidir. Diyabet, kalp-damar hastalıkları, yüksek tansiyon gibi kronik hastalığı olanların uyguladıkları diyete bayram süresince de uymaya özen göstermelidirler. Bunun yanı sıra Ramazan ayı boyunca enerji harcamamak için azaltılan fiziksel aktivitenin bu dönemin sonlanmasıyla birlikte arttırılması oldukça önemlidir”