İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz'dan korona ilacı uyarısı

Fevzi Yavuzyılmaz, Kovid-19 hastalarının sosyal medyada çıkan asılsız yazılara itibar etmeyerek verilen ilaçları zamanında kullanmalarını istedi.

İspanyol gribi gibi yüzyılda bir meydana gelen bu salgınla bilim insanlarının mücadele ettiğinin altını çizen Dr. Yavuzyılmaz, vatandaşların öncelikle kurallara uyması ve doktorların önerdiği tedaviyi aksatmamaları gerektiğine dikkat çekti. Bazı sosyal medya zeminlerinde ilaçlara karşı güvensizlik yayılmaya çalışılmasının son derece yanlış olduğunu söyleyen Dr. Yavuzyılmaz "Verilen ilaç virüslere etkili anti-viral ilaçtır. Hastalığın şiddetini de azaltabiliyor. Ancak hastalar bunu uygun dozda ve doğru kullanmalı. Evde tedavisine devam edenler için filyasyon ekibimizce ilaçlar hastalarımıza verilerek kullanım dozları da anlatılmaktadır. Virüsün bulaşma riskini azaltan, virüse karşı vücudun başarı elde etmesinde kritik öneme sahip bir ilaç. Karaciğer enzimlerinde uzun kullanımlarda bir takım yükselmeler olsa da, ilacın bırakılmasıyla bu değerler hemen geri dönüyor. Bu ilaca karşı özellikle sosyal medyadaki yanlış yönlendirmelere vatandaşlarımızın itibar etmemesini, ilaçlarımızı zamanında eksiksiz olarak kullanmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı