İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz'dan tuz tüketimine dikkat uyarısı

Fevzi Yavuzyılmaz, her yıl mart ayında aşırı tuz tüketimine dikkat çekmek hedefiyle kutlanan Dünya Tuza Dikkat Haftası kapsamında açıklamalarda bulundu. Tuzun vücutta birçok önemli görevi olduğunu ifade eden Dr. Yavuzyılmaz, "Tuz, sıvı dengesinin ve dolayısıyla kan basıncının düzenlenmesinde, asit-baz dengesinin sağlanmasında ve sinir-kas sisteminde uyarıların iletilmesinde önemli rol oynar. Buna rağmen aşırı miktarda tüketildiğinde insan sağlığını olumsuz etkileyen bir halk sağlığı problemine dönüşebilmektedir" diye konuştu.

Günlük tüketilmesi gereken tuz miktarının 5 gramı aşmaması gerektiğinin altını çizen Dr. Yavuzyılmaz, "Dünya Sağlık Örgütü, günlük kişi başı tuz tüketimini 5 gramın altında önermektedir ve bu miktar bir tatlı kaşığı veya tepeleme bir çay kaşığına denk gelmektedir. Tuz kullanımı bu miktarın üzerine çıkacak şekilde kullanıldığında kan basıncını arttırarak hipertansiyon, inme ve kalp hastalığı risklerini yükseltmektedir. Sofralarda kullandığımız tuzun yanında ayrıca restoranlar, kafeler ve süpermarketlerden alınan gıdalarda da gizli tuz bulunmaktadır. Aşırı tuz tüketiminin önüne geçebilmek için hep birlikte hareket etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

korona virüsün insanların yemek tüketimi de dahil olmak üzere alışkanlıklarını birçok yönden hayatlarını etkilediğini ifade eden Dr. Yavuzyılmaz, "Tüm dünyada virüsün yayılmasını yavaşlatmaya yardımcı olmak için getirilen kısıtlamalar, sosyalleşmek ve dışarıda zaman geçirmek için harcadığımız süreyi azalttı. Evde geçirdiğimiz zamandaki artış ile orantılı olarak mutfaklarda daha çok zaman geçirmeye başladık ve farklı lezzetler, tarifler denemeye daha çok vakit ayırır olduk. Bu da daha fazla tuz tüketmemize sebep olabilmektedir. Bu alışkanlığımızın önüne geçmek için yemeklerde tuz kullanmak yerine baharat ve diğer lezzet arttırıcıları kullanabiliriz" diye konuştu.