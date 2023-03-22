İl Sağlık Müdürü Dr.Fevzi Yavuzyılmaz, ramazan ayında dengeli beslenme konusunda önerilerde bulundu

Fevzi Yavuzyılmaz, ramazan ayında dengeli beslenme ile ilgili önerilerde bulundu.

Oruç tutan vatandaşlar için ramazan ayı boyunca yeterli ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çeken Dr. Yavuzyılmaz; “Ramazan ayında iftar ve sahur vakitlerinde hızlı ve fazla beslenme; hazımsızlık, mide ağrısı, kabızlık, kan şekeri ve tansiyonda ani yükselme gibi çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu tür sağlık sorunları yaşamamak için yemekleri hızlı yemekten kaçınmalı, lokmalar yavaş yavaş ve iyice çiğnenerek yutulmalıdır. İftarda kan şekeri çok düşük olduğundan kısa sürede çok miktarda besin tüketme isteği doğmaktadır. Yapılan en büyük hatalardan birisi de çok hızlı bir şekilde, çok yüksek miktarda besin tüketmektir. Öğünler sahur ve iftarda iki ana öğün ile iftardan sonra 1-1,5 saat arayla olacak şekilde iki ara öğün şeklinde düzenlenmelidir” dedi.

İftar yemeklerinde aşırı yağlı yemeklerden uzak durulması gerektiğinin altını çizen Dr. Yavuzyılmaz, yemeklerde büyük porsiyonlar yerine başlangıçta az ve ufak yemekle idare edilip, 1-2 saat sonra tekrar yemek yenilebileceğini söyledi. Sahur yapılmamasının ya da sahurda sadece su içilmesinin zararlı olduğunu vurgulayan Dr. Yavuzyılmaz, “Uzun saatler boyunca aç kalınması kan şekerinin düşmesine neden olmaktadır. Bunun yanında sahurda fazla bir şekilde yemek yenmesi halinde de gece metabolizma hızı düştüğü için yemeklerin yağa dönüşme hızı ve kilo alma riski artmaktadır” ifadelerini kullandı.

Ramazanda bol sıvı tüketiminin önemli olduğunu belirten Dr. Yavuzyılmaz, “Gün içinde sıvı kaybı fazla olacağı için iftar ve sahur arasında en az 2 ya da 2,5 litre su içilmesi gerekmektedir. Suyun yanı sıra az şekerli meyve kompostoları, maden suyu ve sulu meyvelerle de sıvı ihtiyacı karşılanabilir” şeklinde konuştu.