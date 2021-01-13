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İl Sağlık Müdürü Dr.Yavuzyılmaz, aşının 2. dozunu yaptırdı.

Çin aşısı 3.

faz uygulaması için gönüllü olan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, aşının ikinci dozunu da yaptırdı.


Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz, Çin firması Sinovac'ın geliştirdiği CoronaVac aşının ilk dozunu Aralık Ayı'nda vurulmuştu. 2 haftalık takibin ardından Dr. Yavuzyılmaz, ikinci doz için yeniden Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti.


Ateşi ve tansiyonu ölçüldükten sonra ikinci doz uygulanan Dr. Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Covid-19 aşı çalışması gönüllüsü olarak ikinci doz aşımızı olduk. Çok şükür hiç bir yan etki yaşamadık. Şimdi en kısa sürede sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızı aşılayarak bu illetten kurtulmayı diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

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