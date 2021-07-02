İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz'dan yüksek sıcaklık uyarısı

Fevzi Yavuzyılmaz, kalp ve hipertansiyon hastalarına yüksek sıcaklıklar sebebiyle uyarılarda bulundu.

Kalp ve hipertansiyon hastalarının serin ortamları tercih etmesi gerektiğini dile getiren Dr. Yavuzyılmaz, “Yaşlılar, bebekler ve müzmin hastalığı olanlarda terleme mekanizması ile vücut ısısının dengede tutulması her zaman mümkün olmayabilir. Yine ortamdaki nem oranı yüksekse terleme suretiyle vücut ısısı yeterli seviyede düşmeyebilir. Aşırı sıcaklarda oluşabilecek sıvı kaybı, kan basıncını artırabilir. Sıvı kaybına yatkınlığı olan kişilerde hipertansiyon ortaya çıkabilir veya mevcut yüksek tansiyon daha da yükselebilir” dedi.

Yüksek sıcaklarda kalp hastası olan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Dr. Yavuzyılmaz, “Aşırı sıcaklar kanı bütün vücutta dolaştıran kalp için bir yüktür. Özellikle sıvı kaybı kalbin görevini yaparken daha çok zorlanmasına sebep olur. Kalp yetersizliği olanlarda yetersizliğin derecesi artabilir. Kalp hastaları özellikle sıcak saatlerde soğutulmuş ortamlarda kalmayı tercih etmeli, doktor kontrollerini sıklaştırmalı, sıvı kaybını önleyebilmek için günde en az 8 ile 10 bardak su içmeyi ihmâl etmemelidirler” diye konuştu.

Kalp hastalarının sıcaktan etkilenmemesi için alınabilecek birçok tedbir olduğunu dile getiren Dr. Yavuzyılmaz, “En başta, vücudumuzun sıcak havayla baş edebilmesine yardım etmeliyiz. Sıcak ortamdan mümkün olduğunca uzaklaşmak için bina içinde olmak daha iyidir. Klimalı ortam ideal, ama her zaman mümkün olmayabilir. Ancak kısa sürelerle bile olsa serin bir ortamda oturmak çok faydalıdır. Çok sıkmayan, açık renkli, hafif elbiseler tercih edilmelidir” şeklinde konuştu.

Sıcak havalarda yeterli ve dengeli beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Dr. Yavuzyılmaz, “Yaz aylarında yağlı gıdaların ve yağda kızartmaların tüketiminden kaçınılmalıdır. Vücut direncini artırmak, vücudun yeterli miktarda vitamin, mineral alınmasını sağlamak için sebze ve meyve çeşitlerinden yararlanılması önem arz etmektedir. Terleme ile artan sıvı ve mineral kaybının önlenmesi için yeterli sıvı alımına dikkat edilmelidir” ifadelerini kullandı.