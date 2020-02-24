İlaç mümessillerinden ‘Hekimoğlu' dizisine tepki

Bir televizyon kanalında yayınlanan ‘Hekimoğlu' isimli dizide tıbbi tanıtım temsilcileri ile ilgili bir sahneye Mümessil Dayanışma Derneği (MÜDAD) tepki gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında yayınlanan ‘Hekimoğlu' dizisinin 8'inci bölümünde tıbbi tanıtım temsilcileri ile ilgili bir sahneye MÜDAD Bursa'dan tepki geldi. Nilüfer Müzik Parkı'nda bir araya gelen MÜDAD üyeleri dizide talihsiz ve etik anlayışa sığmayan bir sahneye yer verilmesine tepki gösterdi.

MÜDAD Bursa Temsilcisi Cemile Demirel tarafından yapılan açıklamada dizi kınandı. Demirel, “Hekimoğlu dizisinde küçük bir bölümdeki bu bölüm bence Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Ben 21 yıldır ilaç sektöründe çalışıyorum. Bu dizinin içinde yer alan bir karede kadın bir mümessil arkadaşın erkek bir doktor ile bir sahnesini gayet ahlaksız ve etik değerlerin dışında bulunduğunu sizlerle paylaşıyoruz. Dizide görevli ve sorumlu olan kişilerden de camiamız adına özür bekliyoruz. Bu nahoş sahneden hepimiz yaralandık. Tıbbi mümessiller asla o dizide gösterilen karakterler gibi değildir ve hiçbir zaman da olmamıştır” dedi.

MÜDAD kurucu üyelerinden Ali Uğur Sarı, derneği 5 yıl önce kurduklarını ifade ederek, “Bu sektörde çalışan arkadaşları birleştirmek amacıyla kurulduk. Biz bugün bu işi yapıyoruz. Yarın da başka işi yapabiliriz. Her birimiz üniversite mezunu insanlarız. Örneğin, ben öğretmenim ama mümessillik yapıyorum. Bizim ailelerden aldığımız değerlerimiz var. Biz de toplumun birer parçasıyız. Yapılan ahlaksızlık hangi meslek grubuna olursa olsun tepkimizi koymak zorundayız. Bu meslekte çalışan, eşlerimiz, ablalarımız var. Bizler birer aileyiz. Onlara yapılan yanlış, bizlere de yapılmış gibidir” diye konuştu.