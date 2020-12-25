İlahiyat Fakültesinde vefâ günü

Fakülte yönetiminin cuma namazı öncesinde düzenlediği vefâ gününde ebediyete intikal edenler için Kur'an-ı kerim okunup hatim duası yapıldı.

BUÜ İlahiyat Fakültesi, Üniversite Rektörlüğü, Bursa İlahiyat Vakfı, Kıraat Topluluğu ve Bursa İlahiyat Eğitim Merkezi ortaklığında İlahiyat Fakültesi Camii'nde gerçekleştirilen vefâ günü programında merhum akademisyen, personel, öğrenci ve bağışçılar için Kur'an-ı kerim okunup hatim duası edildi. Pandemi sebebiye sosyal mesafeye özel önemin gösterildiği programa yoğun bir katılım oldu. Programda, Kıraat Anabilim Dalı hocaları tarafından Kur'an tilâvet edildi. Prof. Dr. Mehmet Emin Ay tarafından da hatim duası yapıldı.

Program hakkında açıklama yapan BUÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kemikli, geleneksel âale gelen Vefâ günlerinin üçüncüsünü tertip ettiklerini söyledi. Modern hayatın koşuşturması içinde unutulan "Vefa" kavramını gündemimizde canlı tutma gayesiyle bu programları yaptıklarını vurgulayan Prof. Dr. Bilal Kemikli; “Vefâ İslâm ahlakının temel kavramlarından biridir. Vefâ, insanı gerçek manada tamamlayan bir sıfattır, erdemdir. Bu tamamlama ise hatırlamakla ilgilidir. İlahiyat Fakültesi olarak bu erdemi hatırlatma çabasındayız. İlahiyat Fakültemiz, 45 yıllık bir fakültedir. Bu programlarda sadece fakültemize emeği geçen hocalarımızı değil, öğrencilerimizi, memurlarımızı, Vakıf bağışçılarımızı da hatırlamak istiyoruz. Bu yıl Vefa Günü kapsamında 25 hatim okunmuştur. İlahiyat Fakültesi Camii'nde Cuma namazından evvel okunan aşr-ı şeriflerin ardından hatim duasıyla fakültemizden âhirete irtihal etmiş hocalarımız, memurlarımız, öğrencilerimiz ve Bursa İlahiyat Vakfı'na maddî ve manevî katkıda bulunmuş vakıf bağışçılarımızı anmış olduk” dedi.