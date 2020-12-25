İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İlahiyat Fakültesinde vefâ günü

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İlahiyat Fakültesi, hayatını kaybeden akademisyen, personel, öğrenci ve bağışçılarını unutmadı.

Fakülte yönetiminin cuma namazı öncesinde düzenlediği vefâ gününde ebediyete intikal edenler için Kur'an-ı kerim okunup hatim duası yapıldı.


BUÜ İlahiyat Fakültesi, Üniversite Rektörlüğü, Bursa İlahiyat Vakfı, Kıraat Topluluğu ve Bursa İlahiyat Eğitim Merkezi ortaklığında İlahiyat Fakültesi Camii'nde gerçekleştirilen vefâ günü programında merhum akademisyen, personel, öğrenci ve bağışçılar için Kur'an-ı kerim okunup hatim duası edildi. Pandemi sebebiye sosyal mesafeye özel önemin gösterildiği programa yoğun bir katılım oldu. Programda, Kıraat Anabilim Dalı hocaları tarafından Kur'an tilâvet edildi. Prof. Dr. Mehmet Emin Ay tarafından da hatim duası yapıldı.


Program hakkında açıklama yapan BUÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kemikli, geleneksel âale gelen Vefâ günlerinin üçüncüsünü tertip ettiklerini söyledi. Modern hayatın koşuşturması içinde unutulan "Vefa" kavramını gündemimizde canlı tutma gayesiyle bu programları yaptıklarını vurgulayan Prof. Dr. Bilal Kemikli; “Vefâ İslâm ahlakının temel kavramlarından biridir. Vefâ, insanı gerçek manada tamamlayan bir sıfattır, erdemdir. Bu tamamlama ise hatırlamakla ilgilidir. İlahiyat Fakültesi olarak bu erdemi hatırlatma çabasındayız. İlahiyat Fakültemiz, 45 yıllık bir fakültedir. Bu programlarda sadece fakültemize emeği geçen hocalarımızı değil, öğrencilerimizi, memurlarımızı, Vakıf bağışçılarımızı da hatırlamak istiyoruz. Bu yıl Vefa Günü kapsamında 25 hatim okunmuştur. İlahiyat Fakültesi Camii'nde Cuma namazından evvel okunan aşr-ı şeriflerin ardından hatim duasıyla fakültemizden âhirete irtihal etmiş hocalarımız, memurlarımız, öğrencilerimiz ve Bursa İlahiyat Vakfı'na maddî ve manevî katkıda bulunmuş vakıf bağışçılarımızı anmış olduk” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.