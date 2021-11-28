İlber Ortaylı İnegöllülerle buluştu

Kitap Günleri kapsamında Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı İnegöllülerle buluşturdu.

İnegöl Belediyesi'nin bu yıl 5'incisini düzenlediği Kitap Günleri Fuarında yoğun yoğun katılımla devam ediyor. 100'ü aşkın yazar ve yayınevi ile 1 milyon kitabı ilçe halkıyla buluşturan etkinlik, her gün birbirinden değerli yazarları kitapseverlerle buluşturuyor. Prof. Dr. İlber Ortaylı ile düzenlenen söyleşi programına Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

MODEF Fuar alanında gerçekleştirilen Kitap Günleri Fuarında çok sayıda katılımcı ile gerçekleşen söyleşide Prof. Dr. İlber Ortaylı, İnegöl'ün kültürünü, tarihini ve daha önce bu coğrafyada yaşayan medeniyetler hakkında bilgi verdi. 1 saatlik anlatım sırasında yağan yağmura rağmen tüm sandalyeler dolarken, vatandaşlar İlber Ortaylı'yı yağmurluklar ile dinledi. Ortaylı ise Kitap Günleri Fuarına katılmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

İnegöllü vatandaşlar için her geçen gün yeni projeler üretilmesi ve bilinçli toplum yetişmesi anlamında ciddi çaba gösteren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Hedefimiz, insanımıza yatırım yapmak ve geliştirmek. Hocamız çok güzel tespitlerde bulundu. Şehrimizin en başarılı şehirler arasında olmasını istiyoruz. Şehrimizden çıkan genç kardeşlerimizin, iş adamlarımızın en başarılı insanlar olmasını istiyoruz. Onun için sizler adına bu tür imkân ve fırsatları oluşturmaya gayret ediyoruz" dedi.

Başkan Alper Taban, Kaymakam Eren Arslan ile birlikte Ortaylı‘ya tablo hediyesinde bulundu.