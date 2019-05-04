İlber Ortaylı: "Trump bir kovboy kadar cahil bir adam"

Dr. İlber Ortaylı, ABD Başkanı Trump'ın bir kovboy kadar cahil olduğunu ifade etti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde katıldığı bir programda konuşan tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, FETÖ ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu son olaylar, yani siyaset yoluyla orduya girme sebepleri ve FETÖ müdür nedir, o son derece tehlikeli bir şeydir. Yabancı dünyada tartışıyorlar, 'uydurma bir darbe girişimidir' diye. Vallahi uydurma değil, onu tartışmayacağım bile, bunlar insanların hayatını çalan bir şebekedir. En iyi okullara kopya ile öğrenci sokuyorlar, imtihan kazanan subayları, uyduruk sıhhiye raporları ile eliyorlar, kabak insanları olmadık yerlere getiriyorlar ve Türkiye'yi kökünden kurutuyorlar. Çünkü bizim personel politikamız hiçbir ön birikime, ön şarta bağlı değildir. Bu imparatorluğu ayağa kaldıran bütün insanlar, halktan çıkma sıradan adamlardır, bu kadar açık. Yani dağdaki köylü çocuğu toparlar, devlet adamı olur. Anadolu köyünden gelen iyi bilir; ister Rumeli'den, ister Anadolu'dan, ister Bosna'dan, Kırım'dan gelen medrese talebesi yükselir. Bu kabiliyetli insanların meydana getirdiği kadroları, bu şekilde kendi dar anlayışlarına göre getiren, Türkiye Cumhuriyeti tarihine aykırı bir iş yapıyordur. Orada bir sakatlık vardır. Buna yol verenlerin, bunları koruyanların hiçbir şekilde bizim milli tarihimizde yeri olmaması gerekir. Bunu size belirtmek isterim, onun için çok önemlidir. Bir şeye çok dikkat ederim; Türkiye'de mevcut olan ordu, mevcut olan kolluk kuvvetleri ve bürokrasinin içindeki liyakatlı yükselme sistemine darbe indirenler, fevkalade tehlikeli yaratıklardır. Ben bunların dışarıdan beslendiğine inanırım. Komplo teorisi sevmem, ama buna inanırım, bu böyledir" diye konuştu.

Ortaylı, "Ne diye Trump gibi biri ya da madam Clinton gibi bir kadın, buradaki herifleri tutuyor? Trump zaten bir kovboy kadar cahil, işletme okumuş ama dünya görüşü itibari ile cahil bir adam. Etrafındaki müşavirleri, sekreterleri, bakanları da fazla bir şey değiller. Farklı diller, son derece komik, tuhaf Hristiyan mezheplerine mensuplar. O Clinton dediğimiz hatun güzel, akıllı. Bir kocası var halktan çıkma, fakat kendisi iyi bir üniversitede okudu. Yani size söyleyeyim, istediği kadar seçkin olsun, ağzı laf yapar, car car bir kadın. Ne işi var bunları tutacak orada? Bir mekanizma var ki tutuyor. Önemli bir şey bu, onun üzerinde durulması gerekiyor" diye konuştu.