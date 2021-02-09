İlçe stadı yenilendi

Mustafakemalpaşa Stadı'nda başlatılan zemin yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarında sona gelindi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Bölgesel Amatör Lig ve amatör liglerle ilgili aldığı kararının ardından mart ayında başlayacak yeni sezon hazırlıkları Mustafakemalpaşaspor Belediye Kulübünde devam ederken, çeşitli düzenlemelerle son rötuşları yapılan ilçe stadı da yeni bir görünüme kavuşturuldu.

Bir dönem profesyonel liglere de ev sahipliği yapan Mustafakemalpaşa Stadı'nda saha içi çim bakımı, tribünler, yedek kulübeleri, soyunma odaları ve aydınlatma sistemleri elden geçirilirken futbolcuların kamp yaptığı ve konakladığı spor tesisi de baştan aşağı bakım onarım çalışmaları ile yeni sezona hazırlandı.

Kulüp Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Leblebici ile birlikte ortak açıklama yapan Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “İlk hedefimiz BAL Ligi'ydi. Başardık ve ikinci hedefimiz 3. Lig. Bu takıma, bu taraftara inancımız tam. Yine başaracağız” dedi.