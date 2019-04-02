İlçelerde ulaşım yolunda

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerde yapılan yatırımlarla ulaşımın daha da rahatladığını söyledi. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından 17 ilçede gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Osmangazi İlçesi Hamitler Mahallesi Albayrak Caddesi'ndeki 700 metrelik caddede sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı. Orhaneli'ye bağlı Göynükbelen Mahallesi'nde de çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, buradaki 2 kilometrelik yolda asfalt kaplama imâlatını tamamlayarak ilçede ulaşıma nefes aldırdı.