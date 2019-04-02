İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

İlçelerde ulaşım yolunda

Bursa Büyükşehir Belediyesi, daha ulaşılabilir şehir hedefiyle 17 ilçede ulaşım yatırımlarına devam ediyor.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerde yapılan yatırımlarla ulaşımın daha da rahatladığını söyledi. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından 17 ilçede gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Osmangazi İlçesi Hamitler Mahallesi Albayrak Caddesi'ndeki 700 metrelik caddede sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı. Orhaneli'ye bağlı Göynükbelen Mahallesi'nde de çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, buradaki 2 kilometrelik yolda asfalt kaplama imâlatını tamamlayarak ilçede ulaşıma nefes aldırdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.