İlçenin tarihi bu müzede sergilenecek

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde geçmişe ışık tutmak için müze kurma çalışmaları başlatıldı.

Orhaneli Kaymakamlığı öncülüğünde Orhaneli Halk Eğiim Merkezi, ilçede ve kırsal mahallelerinde tarihi, kültürel değerleri olan eserleri toplanarak sergilenecek. Orhaneli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bayram Yiğitbaşı, "Orhaneli Kaymakamımız Mehmet Naim Akgül önderliğinde Orhaneli'nin tarihi ve kültürel mirasını yansıtan eserleri toplamaya başladık. Bunlarla ilgili vatandaşımızdan, köylümüzden, esnafımızdan, daire amirlerimizden destekler aldık ve alıyoruz. Çok kısa bir süre olmasına rağmen ciddi anlamda eserler toplamaya başladık. Bu eserler yeteri seviyede olursa sergileyebileceğimiz bir alan oluşturup orada sergilenmesi planlanıyor. İlçemizin tarihini, kültürel mirasını yansıtacak eserlerin toplanıp sergilenmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

Bu tarihi objeleri toplarken teslim tesellüm tutanağı ile demirbaş defterine kaydettiklerini belirten Yiğitbaşı, "Sergilenen veya sergilenmesi planlanan yerde eserin altına atalarımızın isimlerini de yazarak kime aitse hangi dedemizden, ninemizden kaldıysa eseri kim verdiyse kimin isminin olmasını istiyorlarsa onların isimlerini yazarak, torunlarımızın torunlarına sergileyebileceğimiz bir alan bırakmak istiyoruz. Tüm Orhaneli vatandaşlarımızdan destek bekliyor, sizlerde evinizde bulunan sizin için atıl durumda olan ama aslında Orhaneli için kıymetli, gelecek nesillerimize ışık tutacak eşyalar ile birlikte Orhaneli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze gelebilir destek olabilirsiniz" diye konuştu.

Orhaneli Kaymakamlığı öncülüğünde başlatılan, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce yürütülen proje halk tarafından büyük destek görürken, vatandaşlar tarafından onlarca tarihi ve kültürel değeri olan malzemeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne getirilmeye başladı.