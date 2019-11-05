İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İlçeyi güzelleştiren çalışmaları başkan yerinde inceledi

Bursa’nın Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Bursa'nın Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, devam eden çalışmaları yerinde inceledi.


Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, belediye tarafından ilçede yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.


İlçe merkezinde alt yapı çalışmalarının bitmesi sebebiyle bir çok farklı noktada belediye ekipleri tarafından çalışma yapıldığını kaydeden Başkan Korkmaz, ''İlçemizde uzun süredir devam eden kanalizasyon ve içme suyu çalışmaları sonrasında bütün sokaklarımızı parke taşı döşeyerek yeniliyoruz. İlçemizin modern kimliğine önemli katkılar sunan yatırımlarımızla cadde ve sokaklarımızın farklı bir kimliğe büründüğünü görmek hepimizi mutlu etmektedir. Eskimiş ve bozulmuş kaldırımlar ile bazı sokakların yollarını kilitli parke taşı döşeyerek yeniliyoruz, aşırı kullanımdan dolayı bozulan yollarımızı sıcak asfalt ya da sathi kaplamayla daha modern hale getiriyoruz. Bizler de devam eden yatırımları sık sık yerinde takip ederek çalışmaların sıkıntısız ilerlemesi için yerinde gözlemliyoruz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.