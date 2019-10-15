İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İletişimin inceliklerini OSMEK'te öğreniyorlar

Osmangazi Belediyesi Meslek Edinme Kursları (OSMEK) bünyesinde açılan diksiyon kursundan faydalanan kursiyerler, etkili iletişim kurabilmenin inceliklerini öğreniyor.


Osmangazi Belediyesi'nin Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle ücretsiz olarak düzenlediği Osmangazi Belediyesi Meslek Edinme Kursları, meslek sahibi olmayan vatandaşları çalışma hayatına kazandırıyor. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden olan OSMEK, açtığı diksiyon kursuyla öğrencilere nefes, tonlama, beden dili, söyleyiş özellikleri, yazı ve konuşma dili arasındaki fark ile etkili konuşmanın önemini aktarıyor. Soğanlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimlerde iletişim konusunda yeteneklerini güçlendiren kursiyerler, TRT Seslendirme Sanatçısı Deniz Çevik eşliğinde konuşmanın inceliklerini öğreniyor.


Toplumun her kesiminden ilgi gören kursun oldukça verimli geçtiğini belirten kurs eğitmeni Deniz Çevik, “Sosyal bir varlık olan insan, gerek ikili iletişimlerde gerekse topluluklar karşısında daima konuşmak durumundadır. Kendimizi daha iyi ifade edebilmek, başka kişilerce sevilerek dinlenmek isteriz. Bunun için de herkes tarafından anlaşılabilen, kulağa hoş gelen, güzel bir Türkçe ile konuşmamız gerekir. Bu amaçla hayata geçirdiğimiz kursumuz, 80 saatlik modülden oluşuyor. İlginin ve başarının bu denli yüksek olması bizleri oldukça sevindiriyor. Ayrıca kursiyerlerimiz doğru konuşabilmeyi öğrenmenin dışında kendileri için terapi uyguluyorlar” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.