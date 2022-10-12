İletişimin kalbi Bursa'da atacak

Bursa Kent Konseyi İletişim Çalışma Grubu'nun Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile düzenleyeceği Bursa İletişim Zirvesi, 15 Ekim Cumartesi günü Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Marka kent Bursa, önemli bir buluşmaya daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İletişim dünyasının saygın isimlerini ‘İletişim ANLAMAK'tır temasıyla bir araya getirecek olan Bursa İletişim Zirvesi için geri sayım başladı. Bursa Kent Konseyi İletişim Çalışma Grubu tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Panoffect ana sponsorluğunda 15 Ekim Cumartesi günü saat 09.30'da Merinos AKKM Hüdavendigar Salonu'nda gerçekleştirilecek Bursa İletişim Zirvesi'nde; duayen isimlerden M. Serdar Kuzuloğlu, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altunbaş, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan v. Prof. Dr. Deniz Yengin ile Dijital Pazarlama Uzmanı ve Eğitmen Ertuğrul Müyesseroğlu, iki ayrı oturumda Bursalılarla iletişimi konuşacak.