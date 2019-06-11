İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İlgün'den gümüş madalya

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü taekwondo sporcusu Hatice Kübra İlgün, İtalya’da yapılan Dünya Taekwondo Grandprix’inde gümüş madalya kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü taekwondo sporcusu Hatice Kübra İlgün, İtalya'da yapılan Dünya Taekwondo Grandprix'inde gümüş madalya kazandı.


2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 40 puan veren Grand Prix 1. seri maçları İtalya'nın başkenti Roma'da yapıldı. Olimpik sıkletlerde en iyi 32 sporcunun davet edildiği organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Hatice Kübra İlgün ilk maçında Güney Kıbrıslı, ikinci maçında Brezilyalı, çeyrek finalde Taylandlı ve yarı finalde Amerikalı rakiplerini geçerek finale yükseldi. Finalde Güney Koreli rakibi Ah-reum Lee'ye mağlup olarak ikinci oldu.


Kadınlar 57 kg'da gümüş madalyanın sahibi olan Hatice Kübra İlgün, turnuvanın ardından 24 puanı hanesine yazdırırken, dünya sıralamasındaki üçüncülüğünü sürdürdü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.