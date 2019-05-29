İlk 500'ün içinde 9 firma Bursa Ticaret Borsası üyesi

2018 yılı verileriyle açıklanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması sonuçlarına göre listede 32 Bursalı firma bulunuyor ve bunlardan 9 tanesi aynı zamanda Bursa Ticaret Borsası üyesi.

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) açıkladığı 2018 yılı “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasını değerlendirdi.

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) yarım asrı deviren “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasına göre 2018 yılının zirvesinde 79 milyar TL'lik üretimden satışları ile yine TÜPRAŞ yer aldı. İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması`nın 2018 yılı sonuçlarında, bağlı olduğu odanın yanı sıra Bursa Ticaret Borsası kotasyonundaki ürün alım satımı nedeniyle borsa üyeliği de bulunan Sütaş 58, Pro Yem 137, Hastavuk 256, Akbaşlar Tekstil 331, Harput Tekstil 439, Tarfaş 397, Marmarabirlik 417, Özdilek 445. ve Göliplik 495. sırada yer aldılar.

BTB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşunun üretimden satışlarda 2018 yılında da reel büyüme eğilimi devam etmekle birlikte, üretimden satışların bir önceki yılın altında kaldığını ancak kuruluşların üretimden net satışlarının bir önceki yıla oranla yüzde 34,5 artarak 878 milyar liraya çıktığını söyledi.

Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alan üyelerini kutladığını açıklayan Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “Özellikle bu zorlu süreçte üretimleri, ihracatları, sağladıkları katma değer ve istihdamları ile ülkemiz ekonomisine ciddi manada katkı sağlayan tüm firmalarımızın yönetim kurulları başta olmak üzere; tüm yöneticilerini, çalışanlarını yürekten kutluyor, başarılarının artarak devamını diliyorum” dedi.