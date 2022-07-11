İlk başkent Yenişehir belgeseli yayında

Osmanlı'ya ilk başkentlik yapan Bursa Yenişehir ilçesindeki bulunan tarihi yerlerin belgeseli çekildi. Çekilen belgesel özel bir televizyon kanalında ve sosyal medya hesaplarında yayınlanmaya başlandı.

Gazeteci Fatih Ak, "Yenişehir Osmanlı'ya ilk başkentlik yapan tarihi eserlerin olduğu Türkiye'deki eşine ender rastlanan ilçelerden birisidir İlçede Osmanlı dönemine ait birçok önemli eser bulunuyor. Bugüne kadar bu eserlerin görüntülü olarak profesyonel biri tarafından anlatımı gerçekleşmedi. Bizler de ilk Başkent Yenişehir isimli tarihi belgeselimizi çekmeye karar verdik. Yenişehir'deki 13 yerin çekimini gerçekleştirdik. Bu önemli çalışmada yaptığı çalışmalar ile kendini kanıtlamış önemli eserleri bulunan Tarihçi Yazar Dr. Salih Erol projeye önemli katkılar sağladı. İlk Başkent Yenişehir belgeseli izleyicilerden tam not aldı” diye konuştu.

Ak, “Tarihi mekanların yayına girmesiyle birlikte Bursa merkez ve ilçelerdeki tarihi mekanların yanı sıra Bilecik ve ilçelerinde bulunan mekanların çekimi için yoğun bir talep aldık. Çok yakında yeni projelerle ekranlarda olmak için çalışmalarımız başladı” dedi.