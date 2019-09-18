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İlk başkentler Yenişehir ve Bursa

Tarihçi Yazar Nurettin Baydur’un kaleme aldığı son kitabı "İlk Başkentlerimiz Yenişehir ve Bursa" okurlarıyla buluştu.

Tarihçi Yazar Nurettin Baydur'un kaleme aldığı son kitabı "İlk Başkentlerimiz Yenişehir ve Bursa" okurlarıyla buluştu.


Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yaşayan tarihçi yazar Nurettin Baydur, kaleme aldığı son eseri İlk Başkentlerimiz Yenişehir ve Bursa kitabını Belediye Başkanı Davut Aydın'a hediye etti. Davut Aydın, “Nurettin Baydur, İlk Başkentlerimiz Yenişehir ve Bursa adlı kitabını bizlere takdim etti. Nurettin amcamızın kalemine, emeğine ve yüreğine sağlık, kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Yazar Nurettin Baydur, “Beylikten devlete geçişte Osmanlı Devleti'nin ilk başkentliğini yapmış olan Yenişehir'in başkentliği çok kısa sürmüştür (1302-1326). Çünkü o tarihlerde de önemli bir şehir olan Bursa'nın alınmasıyla başkentlik Yenişehir'den Bursa'ya geçmiştir. Son kitabımda İlk başkentlerimiz olan Yenişehir ve Bursa'yı anlatıyorum” dedi.

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