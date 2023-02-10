İlk görev gününde depremde hayatını kaybeden uzman onbaşı toprağa verildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde uzman onbaşılığının ilk görev gününde Adıyaman'da hayatını kaybeden Emir Özalp gözyaşları içinde toprağa verildi.

İzmir Foça'da askerlik görevini tamamlamasının ardından sınavlara girip uzman onbaşı olan Emir Özalp'in Adıyaman'a görevlendirilmesi çıktı. Teslim olma tarihinden 1 gün önce Adıyaman'a giden Özalp, Kapcami Mahallesi Eski Kahta Caddesi'deki Ünal Otel'e akşam saatlerinde giriş yaptı. Sabah birliğine katılamadan gece saat 04.17'de meydana gelen depremle konakladığı otel çöktü. 3 gün boyunca enkaz altında kalan Özalp'ın, yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucu dün akşam saatlerinde cansız bedenine ulaşıldı. Uzman onbaşı Emir Özalp'ın cenazesi Bursa'ya getirildi. Osmangazi ilçesi Ovaakça Merkez Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Santral Mezarlığı'na gözyaşları içinde defnedildi.