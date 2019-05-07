İlk iftar öğrencilerle

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin (BUÜ) ramazan ayı boyunca ücretsiz olarak dağıtacağı iftar yemeği öğrenci, personel ve hasta yakınlarından yoğun ilgi gördü. Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da ilk iftarını öğrencilerle birlikte yaptı.

BUÜ tarafından geleneksel olarak her yıl dağıtımı yapılan ücretsiz iftar yemeği bu yıl da 3 farklı kampüste devam ediyor. Görükle Merkez Kampüsü'nde gerçekleştirilen ilk iftar yemeğine öğrenciler, üniversite çalışanları ve hasta yakınları katıldı. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün, Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ilk oruçlarını öğrencilerle birlikte açtı. Binlerce öğrencinin ilgi gösterdiği iftar etkinliğinde sıraya girerek yemeğini alan Rektör A. Saim Kılavuz, öğrencilerin masasına oturarak onlarla birlikte iftar yaptı.

İftar sonrasında öğrencilere seslenen Kılavuz; “Ramazan ayı tüm insanlığa, İslam coğrafyasına, ülkemize ve milletimize huzur getirsin. Birlik ve beraberlik getirsin. İnşallah üniversitemizde de hep birlikte çok güzel bir dönem geçireceğiz. Üniversitemizin kalkınması için akademisyenlerimiz, çalışanlarımız ve öğrencilerimizle birlikte el ele vereceğiz ve faydalı işlere imza atacağız” diye konuştu.

Oruçların açılmasının ardından Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve üniversite yöneticileri, öğrencilerle sohbet etti.