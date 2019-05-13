İlklerin ve enlerin belediyesi Osmangazi

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, geride bıraktığı 10 yıllık görev süresinde hayata geçirdiği yatırımlar ile Osmangazi'yi ilklerin ve enlerin belediyesi yaptı. Büyükşehir belediyelerinin dahi yapmaya cesaret edemediği projeler, Başkan Dündar'ın öncülüğünde Osmangazi'de hayata geçirilerek Bursalıların hizmetine sunuldu.

Osmangazi Belediyesi, Mustafa Dündar Başkanlığında 10 yılda 1936 projeyi hayata geçirirken, Bursa ve Türkiye'de birçok ilke de imza attı. Sadece Türkiye'deki değil, Avrupa'daki hatta dünyanın birçok bölgesindeki yerel yönetimler için de örnek yatırımlar yapan Osmangazi Belediyesi, Türkiye'nin gururu oldu. Bu başarılı çalışmalarda ise en büyük pay kuşkusuz Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a ait. Başkan Dündar, tüm bu önemli yatırım ve hizmetlerin temelinde bütçeyi en verimli ve etkin kullanmalarının yattığına dikkat çekerek, “Vatandaşlarımızın vergilerini israf etmiyor ve hizmet olarak yine halkımıza sunuyoruz. Büyük hizmetler yapıyoruz. Yapmış olduğumuz hizmetlerle Bursa'yı dünyaya tanıtıyoruz” dedi.

Dünyanın en büyük tam panoramik müzesi

Bursa'nın fethinin 3 boyutlu anlatıldığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olarak Türkiye'nin gurur kaynağı oldu. Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı müzeyi kısa sürede Türkiye'nin yanı sıra 51 ülkeden 500 bine yakın kişi ziyaret etti. Bursa'da gezilmesi gereken yerler listesinde ilk sırayı alan Fetih Müzesi, 42 metre açıklığındaki dev kubbesi ile görenleri büyülerken, ekolojik mimarlık anlayışı da müzeye farklılık katıyor. Yeşil bina konseptinde inşa edilen müze, mimarisiyle herkesi kendine hayran bırakırken sanatsal çalışmalar ile de konuklarına duygu yoğunluğu yaşatıyor. Bursa'nın fethinin tasvir edildiği panoramik resmin yanı sıra Osmanlı döneminin önemli olaylarının resmedildiği kronolojik sergi salonunda yer alan 16 tablo, ziyaretçileri tarihi bir yolculuğa çıkartıyor. Fetih Müzesi'nin kubbe bölümünde yer alan resim, ziyaretçileri 6 Nisan 1326 gününün öğle saatlerine götürüyor. Tam panoramik olmasından dolayı 12 saniyelik bir şaşkınlık yaşayan ziyaretçiler, tek tek incelikle çizilmiş 10 bin figürün arasında kayboluyor. Kubbe içi, kapalı bir mekâna girildiği halde, bir şekilde tekrar üç boyutlu dış mekâna çıkılmış duygusunu yaşatıyor. Ziyaretçiler panoramik resmi dikkatli incelediklerinde 693 yıl öncesinin Bursa'sına gidiyor.

Kentsel dönüşümde Osmangazi farkı

Kentsel Dönüşüm konusunda titiz ve planlı çalışmalar yürüten Osmangazi Belediyesi, Türkiye'nin en güzel kentsel dönüşüm projesine imza attı. 42 hektar alanda hayata geçirilen Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi'nde kapsamında 4 etapta toplam bin 769 konut ile 202 ticaret merkezi inşa edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapılaşmada ideal olarak gösterdiği zemin artı 5 kat formunda inşa edilen Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi, mimari ve teknik özellikleri ile Türkiye'de kentsel dönüşüm çalışmalarına örnek oldu. Ayrıca bu dev proje, sahip olduğu yeşil alan, sosyal donatı alanları, pazar alanı, 800 araçlık açık, 3 bin 200 araçlık kapalı otoparkı, geniş caddeleri ve sokaklarıyla ile Bursa'da örnek şehirciliğin adresi olarak yerini aldı.

Küçükbalıklı Mahallesi'nde toplam 15 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Osmangazi Atletizm Salonu, Türkiye'nin en büyük ve en modern atletizm salonu olması ile dikkat çekiyor. 72 metre çatı açıklığına sahip Osmangazi Atletizm Salonu, sırıkla atlama, gülle atma, yüksek atlama, koşu pisti ve ısınma alanları ile atletizm dalında sporcuların yetişmesine olanak sağlayacak. Dev salonda, 6 koşu, 4 ısınma kulvarı bulunacak. Pist uzunluğu ise 120 metre olacak. İnşaat çalışmaları tamamlanan salonun pist bölümü Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından uluslararası standartlara uygun olarak yapılacak. Bakanlık tarafından pistin yapılmasının ardından Osmangazi Atletizm Salonu hizmete açılacak. Osmangazi Atletizm Salonu, sadece Bursa'nın değil Türkiye'nin önemli bir spor merkezi olacak.

Türkiye'nin ilk uluslararası standartlardaki kaykay pisti

Türkiye'de yeni proje ve yatırımların öncüsü olan Osmangazi Belediyesi, spor alanındaki ilklerine bir yenisini daha ekleyerek Türkiye'nin ilk uluslararası standartlarındaki kaykay (skate) parkını kente kazandırdı. Amerika'dan gelen 8 kişilik ekip tarafından inşa edilen kaykay parkı, Türkiye'de hem kaykay sporunun hem de bu spora gönül veren gençlerin gelişimine katkı sağlıyor. İlk kez 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer alacak olan kaykay branşına, bu tesis sayesinde Türkiye'den de sporcuların gönderilmesi hedefleniyor.

Eğitim alanındaki yatırımlara büyük önem veren Osmangazi Belediyesi, Türkiye'nin tek çatı altında inşa edilmiş olan en büyük okulu olan Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ilçede inşa etti. Türkiye'de sadece 3 ilde yer alan proje okullarından biri olan dev lise, aynı zamanda Osmangazi ilçe tarihinin en büyük eğitim projesi olarak dikkat çekiyor. Hamitler Mahallesi'nde toplam 21 bin 402 metrekare alanda yapılan 36 derslik ve 750 öğrenci kapasiteli Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 59 farklı ülkeden gelen 167 yabancı ve 396 Türk öğrenci eğitim görüyor.

Toplam 11 bin 551 metrekare alana 2 katı yer altında olmak üzere 8 katlı olarak inşa edilen 350 araç kapasiteli otopark, ilçenin en büyük otoparkı olarak Bursalılara hizmet veriyor. Şehir içi trafiğinin en yoğun yaşandığı bölgelerden biri olan Altıparmak'ta inşa edilen otopark, bölge trafiğine nefes aldırdı.

Bugüne kadar ‘En'lerle dolu birçok projeyi kente kazandıran Osmangazi Belediyesi, eğitimden spora, sağlıktan ulaşıma, kültür sanattan tarihi mirasın yaşatılmasına kadar hayata geçirdiği sayısız projede, birçok ilke imza atmanın gururunu yaşıyor.