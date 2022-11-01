İlköğretim öğrencilerine sıfır atık eğitimi

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ilköğretim öğrencilerine iklim değişikliği ve sıfır atık eğitimleri veriliyor.

Mustafakemalpaşa Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılı güz döneminde Yunusemre İlkokulu ile başlayan eğitimler 14 Eylül İlkokulu, Cahit Zarifoğlu İlkokulu, Şehit Tuncay Çanak İlkokulu, Balibey İlkokulu ve Öğretmen Davut İlkokulu ve ilçe köy okullarında, 1500 öğrenciye sıfır atık bilinci geliştirilmesine yönelik eğitimlere devam etti. Çevre Mühendislerince verilen uygulamalı ve interaktif eğitimlerde öğrencilere atığın kaynağından ayrıştırılması, atık türleri, geri dönüşümün önemi, sıfır atık projesi, iklim değişikliği tanımı, iklim değişikliği ile mücadelede alınacak önlemler ve çocuklara çevre konusunda bilinçlendirme çalışmaları eğitimleri verilmesi planlanıyor.

Mustafakemalpaşa ilçesinde ki ilkokullara yönelik düzenlenen eğitimler; hazırlanan çevreci maskotlar ile çocukların hem eğlenerek hem de iklim değişikliği ve sıfır atık konusunu öğrenerek büyümelerine katkı sağlarken, çocukların günlük yaşamlarında atıkları nasıl azaltacakları, nasıl daha az tüketecekleri ve atıkları farklı şekillerde nasıl değerlendirebilecekleri konusunda bilgilendirme yapıldı.

İklim değişikliği ve sıfır atık çalışmalarıyla doğa dostu belediyecilik anlayışıyla ödüle layık görülen Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar ‘' ‘Çevre konusunda daha duyarlı ve bilinçli bir nesil hedefiyle eğitim çalışmalarını önemsiyorum. Çocuklar bizim geleceğimiz, geleceğimizi sağlam temeller üzerine kurarsak, geleceğe o kadar umutla bakabiliriz. Daha temiz bir Mustafakemalpaşa için duyarlılığınızı ve desteğinizi bekliyorum.'' İfadelerini kullandı.