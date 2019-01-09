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İlkokul öğrencileri yaptıkları kağıt poşetleri pazarcılara dağıttı

Bursa’nın İznik ilçesinde, ilkokul öğrencileri, kağıt poşet yaparak pazarcılara dağıttı.

Bursa'nın İznik ilçesinde, ilkokul öğrencileri, kağıt poşet yaparak pazarcılara dağıttı.


Selçuk İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, poşete karşı harekete geçti. Çarşamba günleri kurulan halk pazarına ellerinde dövizlerle gelen öğrenciler, tezgahlara kağıttan poşet dağıttı. "Kullan fileyi kurtar geleceği" sloganı ile halk pazarını dolaşan minik öğrenciler, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Sınıf öğretmeni Zeynep Yalçın, "Naylon poşeti atıp fileye geri dönüşü planladık. Maksadımız daha temiz bir çevre için. Çocuklarımız bez ve kağıttan torbalar yapıyor" diye konuştu.

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