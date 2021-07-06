İmar plânlarında proje demokrasisi geleneği sürüyor

Mudanya Belediyesi'nin Işıklı, Hasköy, Yörükali, Ülküköy, Aydınpınar, Mürsel ve Bademli mahallelerine yönelik hazırladığı imar plânları “proje demokrasisi” geleneğiyle halka sunuluyor.

Mudanya'yı sahip olduğu zenginlikleriyle geleceğe taşımayı hedefleyen Mudanya Belediyesi, Işıklı, Hasköy, Yörükali, Ülküköy, Aydınpınar, Mürsel ve Bademli mahallelerinin plânlama meselesini çözüyor. Mudanya Belediyesi, köy planlarına ait imar planı revizyon çalışmalarını proje demokrasisi ile yürütecek.

Mudanya sınırları dâhilinde yapılaşmayla ilgili sıkıntı yaşayan 7 mahalleye ilişkin plân revizyon çalışması başlatan Mudanya Belediyesi'nin bilgilendirme toplantıları Hasköy ile başladı. Belediye teknik ekiplerince hazırlanan Hasköy'e ait yeni imar plânları mahalle sakinlerinin onayına sunuldu. Muhtar Levent Aşçı'nın yanı sıra Hasköylülerle bir araya gelen Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Hem soğuk hava deposu ve sosyal tesislerin hem de imar planlarıyla ilgili görüşleriniz, önerileriniz bizler için çok önemli. Hep birlikte verdiğimiz karar, en doğru karar. Yaptığımız çalışmalarla sizlerin ürünü değer kazanacak ve imarla ilgili büyük bir sorun da çözülmüş olacak. Hepimizi memnun edecek bu önemli çalışmaları hep birlikte hayata geçireceğiz” diye konuştu.