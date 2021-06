İmkansızlıklara rağmen başarıdan başarıya koşan atletlere ‘Has' destek

Şanlıurfa'dan Bursa'ya U23 Türkiye Şampiyonası'na katılmak için gelen atletizm sporcuları, kendilerine destek olan Has Tavuk ailesini ziyaret etti. Antrenman saha sıkıntısından, ekipmanların azlığına rağmen Türkiye şampiyonlukları, Balkanlar dereceleri elde edilen sporculara artarak desteklerini sürdüreceklerini ifade eden Has Tavuk Beyaz Et Faaliyetlerinden Sorumlu Genel Müdürü Şahin Aydemir, “Ülkemizin geleceği olan gençler bizler için çok önemli. Bu gençler yarının umutları, ışıklarıdır. Bizler gençlerin önünü açmak zorundayız. Bugün Şanlıurfa'dan gelecek kardeşlerimizin orada antrenman yapacak sahalara ihtiyaçları var. Orada düzenli spor yapabilecekleri ekipmanlara ihtiyaçları var. Bugün ülkemizin gelişmiş illerinde, sanayilerde görev alan iş adamlarını ben bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Bugün Has Tavuk olarak biz arkadaşlarımızın bir nebze elinde tutuyoruz ve onlarda başarıdan başarıya koşuyor. Biz bu gençlerle gururlanıyoruz yarın hep beraber gururlanmak için Şanlıurfa, Gaziantep, Siirt, Hakkari'den, Eskişehir, Van'dan yeni gençler yetiştirmek için o bölgelere de yatırım yapmamız gerekiyor. Gençlerimizin dinamik enerjilerine destek olmak için bütün ülke sanayicilerini buna davet ediyorum” dedi.

Şanlıurfa Atletizm Antrenörü Cuma Canbek, “Şahsım ve sporcularım adına Has Tavuk ailesine gönülden teşekkür ediyorum. Bizlerin her zaman yanındalar. Bizleri yalnız bırakmadılar. Türkiye U23 atletizm müsabakamız Bursa'da yapılacak. Bizde buraya gelince bizlere destek olan Has Tavuk'u ziyaret etmek istedik” dedi.

Sporcular da Has Tavuk'un kendilerine verdikleri destekten dolayı minnettar olduklarını vurgulayarak, çok çalışıp Milli takıma girerek dünyada Türkiye'yi temsil etmek istediklerinin altını çizdi.

Has Tavuk Beyaz Et Faaliyetlerinden Sorumlu Genel Müdürü Şahin Aydemir, daha sonra sporculara hediyeler takdim etti.