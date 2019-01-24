İMOB'un yıldızı İnegöl mobilyası

İMOB İstanbul Mobilya Fuarı'nın üçte birini oluşturan İnegöllü mobilyacıların önemli iş bağlantıları kurduğunu söyledi.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Meclis Başkanı Mahmut Demirtaş ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte 15. İMOB İstanbul Mobilya Fuarı'nda stant açan İnegöllü mobilya firmalarını gezerek ziyaretler gerçekleştirdi. Uğurdağ, ziyaretler esnasında firmalara hayırlı kazanç temennilerinde bulundu.

Firma temsilcilerinin fuarla ilgili görüşlerini dinleyen Yavuz Uğurdağ, “İTSO olarak Meclis Başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizle beraber İMOB İstanbul Mobilya Fuarına katılım sağlayan üyelerimizi ziyaret ediyoruz. 3 gündür buradayız. Bugün de kendilerini ziyaret edip hem hal hatır soruyoruz hem de fuarla ilgili izlenimlerini alıyoruz. Katılımcılarımızın birçoğu fuardan memnunlar. İhracat ve dış ticaret anlamında verimli bir fuar oluyor. Biz de bundan çok memnunuz. İTSO olarak her zaman üreticimizin ve sanayicimizin yanındayız. İhracatçımıza yeni pazarlar anlamında destek vermeye çalışıyoruz. Bu tür organizasyonların İnegöl ve Türkiye mobilya sektörüne ihracat noktasında büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Alışveriş ve ticaretin üst düzeyde gerçekleşmesi de sevindirici bir durum. Sonuç itibariyle bu istihdama katkı sağlıyor. Dış ticaret fazlası veren bir şehiriz, bunu daha üst seviyelere çıkaracağız. Tüm katılımcı firmalarımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum. Umarım fuar bittikten sonra da üretim ve istihdam hamleleri devam eder” dedi.

Fuarda önemli bağlantılar kurulduğunu dile getiren İMOS Başkanı Okan Güler, “İMOB 2019 Fuarı'nda İnegöllü üreticilerimizle bir aradayız. Firmalarımız çok başarılı işler hayata geçiriyorlar. Fuarımız güzel başladı ve güzel gidiyor. Hedefimiz olan ihracat rakamlarımızı yakalamamız için çalışmalarımız devam ediyor. Bugün İTSO Başkanımız Yavuz Uğurdağ, Meclis Başkanımız Mahmut Demirtaş ve İTSO Yönetim Kurulu Üyelerimiz İnegöllü firmalarımızı gezerek destek veriyorlar. İnegöl çok şanslı bir şehir. Fuardaki bağlantıların fuar sonrasında da takip edilmesi gerekiyor. Burası bir buluşma noktası. İnanıyorum faaliyetlerini sürdüren meslektaşlarımız Türkiye'nin hedefleri noktasında ihracat rakamlarına ulaşacaklardır” şeklinde konuştu.

İTSO Meclis Başkanı Mahmut Demirtaş ise, “Fuarımız çok güzel ve verimli geçiyor. İnegöl'den hemen hemen 190 firma var. İnegöllü esnaf arkadaşlarımız hazırlıklı olsunlar, tedariklerini yapsınlar. Önceki gün TOBB'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye X. Ekonomi Şura'sına katılmıştık. Burada TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ‘Bu tekerlek bu tümsekte kalmaz' diye bir açıklaması var. Gerçekten bu tekerlek bu tümseği aşacaktır” ifadelerini kullandı.