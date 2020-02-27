Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın ve 8 mahkumun hükümlü bulunduğu İmralı Adası'nda orman yangını çıktı. Lodosun etkisiyle büyüyen yangına orman ekipleri müdahale etmek için harekete geçti.

Alınan bilgiye göre, Marmara Denizi'nde bulunan Armutlu Yarımadası'nın batı ucundaki Bozburun'a 10,8 deniz mili, Karacabey ilçesi kıyısındaki Susurluk Çayı'na 6,5 deniz mili uzaklıktaki İmralı Adası'nda sabah saatlerinde orman yangını çıktı. Çam ağaçları ve zeytin ağaçlarının bulunduğu adadaki yangın şiddetli lodosun etkisiyle büyüdü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etmek için harekete geçti. Bursa'nın Mudanya ilçesinden Büyükşehir ve ormana ait itfaiye ekiplerinin deniz yoluyla İmralı'ya ulaştırılmaya çalışıldığı ancak denizdeki fırtınanın gemi seferini güçleştirdiği öğrenildi

Öte yandan Kocaeli'nin Gölcük ilçesinden askeri geminin de arazöz almaya çalıştığı, İstanbul'dan da bölgeye söndürme helikopterinin istendiği öğrenildi.

Yaklaşık 10 hektar büyüklüğündeki İmralı Adası'nda 1999 yılında Kenya'da yakalanan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan 21 yıldır tutuklu bulunuyor. Müebbet hapse mahkum edilen Öcalan'ın yanı sıra 2009 yılında benzer suçlardan hükümlü 8 mahkum da adaya gönderilmişti. Adada jandarmaya ait bir komando birliği bulunurken, adanın çevresi sahil güvenlik tarafından korunuyor.