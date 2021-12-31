İmzalar çevreci işbirliği için atıldı

Bursa'ya kazandırılacak önemli hizmetlerde akademik odalarla ortak hareket eden Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Çevre Mühendisleri Odası ile meslekî denetim ve teknik işbirliği protokolü imzaladı. Atık su arıtma-derin deniz deşarjı tesisi proje onayı sürecinde çevre mühendisleri de görev alacak.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü ile Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi arasındaki protokol tarihî belediye binasında imzalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın hızla sanayileşen ve gelişen bir şehir olduğunu hatırlatarak, yaşanan hızlı gelişmeye paralel olarak çevreyle alâkalı bazı olumsuz yansımaların da gelişebildiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ olarak gelişim ile dönüşümün çevreye uygun şekilde gerçekleşmesi için gayret sarf ettiklerini belirten Başkan Aktaş, bu mânâda akademik odalarla işbirliğine her zaman hazır olduklarını kaydetti. BUSKİ'nin kentsel çevre yatırımları planlama ve gerçekleştirme aşamalarında çevre mühendisliği disiplini çerçevesinde faaliyetler yürüttüğünü dile getiren Başkan Aktaş, “Şehrimizde tekstil, metâl kaplama ve gıda üretimi gibi faaliyetleri yürüten işletmelerin atık su altyapı tesislerimize bağlanabilmesi için ön arıtma tesisleri yapmaları mecburidir. Bu işletmeler, söz konusu tesislere ait projelerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ‘atık su arıtma/derin deniz deşarjı tesisi proje onayı' genelgesi uyarınca mühendislere hazırlatmak, su ve kanalizasyon idarelerine onaylatmak zorundadır. Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ile yapılan görüşmeler kapsamında, onaylanması gereken projelerin mesleki gereklilikleri karşıladığına dair gerekli incelemelerin odamızca yapılarak vize edilmesinden sonra BUSKİ'nin onayına sunulmasına karar verdik” dedi.

Yaşanabilir çevre

Daha sağlıklı çevre ve daha yaşanabilir bir Bursa için yapılan işbirliğinin çok önemli olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Kurumumuz, ‘söz konusu projenin onayı için' bakanlığın asgari ücret tarifesindeki tutarın 3 katı fazlası bir bedel tahsil etmektedir. Bakanlığın tarifesindeki tutarların iki katı, proje onay ücreti olarak BUSKİ tarafından tahsil edilecek. Bir ücret tarifesi de Çevre Mühendisleri Odası'nca vize ücreti olarak alınacak. Kurumumuzun altyapı proje ve uygulama çalışmalarında mühendislerin yer alması için öneriler paylaşılacak ve gerekli belgelendirme koşulları önerilecek” diye konuştu.

Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Sevim Yürüten de meslek alanları ile ilgili çok önemli bir teknik protokol imzaladıklarını belirterek, işbirliği sebebiyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti.