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İncesaz ve Nida Ateş ile müzik ziyafeti

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Nida Ateş’le Buluşmalar programına bu ay İncesaz oldu.

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Nida Ateş'le Buluşmalar programına bu ay İncesaz oldu.


Bursa Akademik Odalar Birliği Oditoryum'da düzenlenen buluşmaların bu ayki konuğu, besteleriyle ve Türk müziği eserleriyle sevilen grup İncesaz oldu. Konsere, Nilüfer Belediye Başkan Vekili Adil Kayaoğlu ve çok sayıda sanatsever katıldı. İncesaz ve Nida Ateş'in birlikte seslendirdiği ‘Akşam Olur Karanlığa Kalırsın' türküsüyle başlayan konser, İncesaz'ın ‘Derya', ‘Aşk bitti' ve dillerden düşmeyen ‘Çok aşığın var diyorlar' adlı şarkılarıyla devam etti. Anadolu'nun farklı yörelerinden türkülerin de seslendirildiği gecede dinleyiciler şarkılara eşlik etti.


Kayaoğlu, sanatçılara Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına çiçek vererek teşekkür etti.

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