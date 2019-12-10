İncirli'de çocuklarla masal saati

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü'nün düzenlendiği 'Çocuklarla Masal Saati' atölye etkinlikleri çocukların coşkulu katılımıyla sürüyor.

Atölye çalışmaları ve etkinlikler Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Orta Oyun Sanatçısı Ahmet Turunç ve Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 2. Sınıf Öğrencilerinin sunumuyla İncirli Kültür Merkezinde gerçekleştiriliyor. İlkokul öğrencilerinin kültürel, sanatsal, sosyal ve eğitsel hayatının gelişimine katkı sağlayacak bir projenin pilot çalışması olarak başlayan etkinlikler haftada iki gün dört saat sanatsal kültürel eğitsel atölye, 4 gösterim olmak üzere gerçekleştiriliyor.

Tarihi Türk hikâyeleri ve masallarının anlatımları, Nasrettin Hoca, Dede Korkut, Bamsı Beyrek, Keloğlan gibi tarihi Türk karakterlerinin ön planda olduğu seyirlik gösterimler çocukların büyük ilgisini çekiyor.