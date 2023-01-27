İnegöl Akhisar'a spor salonu ve meydan müjdesi

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın her Cuma sabahı farklı bir camide düzenlediği ‘Bereket Sofrası Buluşmaları' bu hafta Akhisar Merkez Cami'inde gerçekleştirildi. Cami cemaatiyle bir araya geldiği programda mahalle sakinlerine müjdeler veren Başkan Alper Taban, “Burada bir spor salonu yapmak istiyoruz. Köy içi dediğimiz merkezi bir meydanla buluşturarak güzel bir çekim merkezine dönüştürmek istiyoruz” dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın kış dönemlerinde gerçekleştirdiği ‘Bereket Sofrası Halk Günleri Buluşmaları' devam ediyor. Her hafta Cuma sabahı farklı bir camide düzenlenen ‘Bereket Sofrası' halk günleri buluşmalarının bu haftaki durağı Akhisar Mahallesi Merkez Camisi oldu. Birlik ve beraberliğin artması ve vatandaşlar ile kucaklaşma adına düzenlenen Bereket Sofrası buluşmasında vatandaşlar istek, şikayet ve dileklerini ilk ağızdan Başkan Taban ve ilgili yöneticilere iletme fırsatı buldu. Kılınan sabah namazının ardından mahalle sakinleri ve cami cemaatiyle simit, zeytin ve peynir ile kahvaltı yapılırken, aynı zamanda mahallenin ve bölgenin sorunları dinlenerek birlikte ortak çözümler üretiliyor.

Belediye Başkanı Alper Taban ile beraberindeki Başkan Yardımcıları, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, meclis üyeleri ve AK Partili yöneticilerin katılımıyla gerçekleşen Bereket Sofrası etkinliğinde, sabah namazının kılınmasının ardından caminin karşısında bulunan kıraathanede cemaatle birlikte kahvaltı sofrasına geçildi. Zeytin, peynir ve simitle yapılan kahvaltı sonrası vatandaşlara hitaben konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, “Her hafta Cuma sabahı bir mahallemizde, bir camimizde bir araya gelerek Bereket Sofrası adı altında vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Bu buluşmalarımızdaki gaye, vatandaşımızla hem bir araya gelmişken iletmek istediklerini, tavsiyelerini duymak ve aynı zamanda birlikte namazlarımızı eda etmek. Ben katılan ve soframızı bereketlendiren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“Altyapı çalışmaları şehrin kuzeyinde başlıyor”

İnegöl'de devam eden çalışmalara değinen Başkan Taban, “İnegöl'de başta altyapı çalışmaları olmak üzere beraberinde; kaldırım, yol, tretuvar, spor alanları, park, otopark, kültür ve sanat etkinlikleri gibi pek çok alanda çalışmalar yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın da bizlere iletmiş olduğu sorun, öneri, eleştiri, tavsiye ne varsa bunlar istikametinde çalışmalarımıza yön vermeye çalışıyoruz. İnşallah bu dönem birinci etabını tamamladığımız içme suyu hatlarıyla ilgili ikinci etap çalışmalarımıza başlayacağız. Özellikle Yeni İnegöl dediğimiz, Alanyurt gibi bu bölgeleri çerçeveleyen çalışmalar olacak. İçme suyuyla alakalı bir baraj çalışması da var devam eden. Altyapı hatlarımızı da yenilediğimizde uzun yıllar doğal kaynak suyunu hanelerimizle buluşturmuş olacağız. Bunu dönem başında kendimize hedef olarak koyduk ve tamamlamak istiyoruz. Altyapı çalışmalarını da Büyükşehir Belediyemiz marifetiyle yapıyoruz. Alinur Aktaş Başkanımıza da teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Akhisar Mahallesine çifte müjde veren Başkan Taban, “Muhtarımız ve mahalle sakinlerimize, teşkilat üyelerimizle birlikte istişare halinde burada çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Burada geçtiğimiz günlerde spor yatırımlarıyla ilgili bir çalışmamız vardı. Bir spor salonu yapmak istiyoruz. Bakanlığa bildirdik. İnşallah dönüş bekliyoruz. Bir de meydan düzenlemesi yapmak istiyoruz. Karşı kısımda yıktığımız dükkanlar var. Köy içi dediğimiz merkezi bir meydanla buluşturarak güzel bir çekim merkezine dönüştürmek istiyoruz. Şehrimizin her noktasında eksiklerimizi gidermek için çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Başkan Taban mahalle sakinlerinin sorunlarını dinlerken, bölgenin problemlerine ilişkin de istişareler yapıldı.