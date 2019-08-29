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'İnegöl Alası'na polis ve zabıta operasyonu

Bursa İnegöl’de çiftçiler, ay çekirdeği hasadının başlamasının ardından ‘İnegöl Alası’ kurutma işlemi için çevre yolunu kullanınca, polis ve zabıta ekipleri harekete geçti.

Bursa İnegöl'de çiftçiler, ay çekirdeği hasadının başlamasının ardından ‘İnegöl Alası' kurutma işlemi için çevre yolunu kullanınca, polis ve zabıta ekipleri harekete geçti.


Ay çekirdeği hasadının başlamasıyla birlikte toplanan çekirdekleri kurutmak için yıllardır yer bulma sorunu yaşadıklarını söyleyen çiftçiler, yine çevre yolunun belirli bölümlerinde ürünleri sererek kurutmaya başladı. Fakat İnegöl Emniyeti ve zabıta ekipleri, çevre yolunu trafiğe kapatan çiftçileri uyararak çekirdeklerini kaldırmalarını istedi. Bazı çiftçiler ise yetkililere sitem ederek, günlerdir burada kurutma işlemlerini yaptıklarını, kimsenin müdahale etmediğini, neden şimdi kendilerini kaldırmaya çalıştıklarını anlamadıklarını ifade ettiler. Uyarılar sonrası çiftçiler, yola serdikleri çekirdekleri kaldırmaya başladı.

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