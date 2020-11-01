İnegöl artık yangına karşı daha güvenli

Vatandaşın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından belediyelerin en hayati önem taşıyan hizmet alanını oluşturan itfaiye teşkilatı, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarında her geçen gün daha da güçleniyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın, İnegöl Belediye Başkanı iken Mart 2017'de İnegöl Mobilya Ağaç İşleri İhtisas OSB Başkanvekili olarak Büyükşehir Belediyesi ile imzaladığı protokolün gereğini yapmak yine Başkan Alinur Aktaş'a nasip oldu. Başkan Aktaş'ın Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ardından İnegöl Mobilya Ağaç İşleri İhtisas OSB Başkanvekili olan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve ilçe Kaymakamı Şükrü Görücü tarafından da tüm süreçleri yakından takip edilen itfaiye hizmet binası tamamlanarak hizmet vermeye başladı.

"Temennimiz ihtiyaç olmasın"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü ile birlikte yapımı tamamlanan İnegöl Mobilya Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi itfaiye binasını inceledi. Büyükşehir Belediyesi olarak 29'uncu itfaiye hizmet birimini hizmete aldıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Mart 2017'de Büyükşehir Belediyesi ile İnegöl Ağaç İşleri İhtisas OSB'ye itfaiye binasının yapımı, birisi çok maksatlı itfaiye müdahale aracı birisi de itfaiye köpük kulesi olmak üzere 4 araç kapasiteli mekanın yapılması noktasında protokol yapmıştık. Ben de Başkanvekili olarak OSB'de bulunuyordum. Kaderi ilahi daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığı süreci gerçekleşti. Yeni Kaymakamımız Şükrü Görücü, Belediye Başkanımız Alper Taban'ın da takibiyle bugün bu hizmeti kazandırmış olmanın keyfini yaşıyoruz. Tabi temennimiz, duamız itfaiye teşkilatımız olsun ama inşallah OSB'de de İnegöl'ümüzde de herhangi bir yangın, herhangi bir sıkıntı olmasın. Bursa bir sanayi şehri ve dolayısıyla OSB'ler bunu yapmak zorundalar. Biz Büyükşehir olarak ciddi destek veriyoruz. Bugün 29'uncu noktayı açmış oluyoruz. İtfaiyemiz 2019'da 17 bin 348 olaya müdahale etti ve günlük ortalama 47 olay demek. 2020 yılında ise bugüne kadar 15 bin 227 olaya müdahale ettik günlük bu da günlük 50 olay demek. Özellikle 2021'de hem personel hem de ekipman anlamında itfaiyeye yeni yatırımlarımız olacak. Şu anda 530 personelle, 29 noktada, 118 araçla çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.