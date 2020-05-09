İnegöl Belediye Başkanı Taban'dan 65 yaş üstü ziyareti

Çin'in Wuhan kentinde orataya çıkan ve kısa bir süre sonra tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınına karşı ilk günden itibaren önlemlerini alan İnegöl Belediyesi, özellikle 65 yaş üstü yaşlılar için seferber oldu. İlçe genelinde halkın yoğunlukla kullandığı noktalarda düzenli olarak dezenfekte ve izolasyon çalışmalarını yürüten İnegöl Belediyesi, yaşlı aileler başta olmak üzere ilçedeki tüm vatandaşlara yardım eli uzatmaya devam ediyor.

Korona virüsü süreci nedeniyle tedbirler kapsamında evlerinde sosyal izolasyon ve sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü ailelere Başkan Alper Taban ziyaret gerçekleştirdi. Gönül ziyaretleri olarak adlandırılan buluşmalarda Başkan Alper Taban ailelerin istek ve önerilerini dinleyerek bir süre onlarla sohbet etti. 10 Mayıs Pazar günü Anneler Günü olması sebebiyle ailenin mihenk taşı olan anneleri unutmayan Başkan Alper Taban, hediye takdim ederek 10 Mayıs Anneler Gününü kutladı.